Ухудшение слуха — причины, лечение и что делать

Это касается не только пожилых.
Из-за чего ухудшается слух? Разбираемся с врачом.
Ирина Лашкина, врач-оториноларинголог-отохирург ФНКЦ ФМБА России: Тугоухость – это устойчивое снижение способности человека воспринимать звуки. В зависимости от того, в какой части уха локализовано повреждение, выделяют кондуктивную тугоухость (вызывается нарушением, возникающим в звукопроводящей части уха), нейросенсорную (при данном типе поражается звукопринимающая часть уха, то есть внутреннее ухо) и смешанную форму.
Кроме того, существует как врождённая, так и приобретённая тугоухость. Патология может возникнуть в любом возрасте, однако приблизительно в 80% случаев диагностируется приобретённое нарушение восприятия звуков окружающего мира. При этом чаще всего обнаруживают у пожилых людей.
Главным клиническим проявлением тугоухости является снижение слуха. Человек начинает регулярно переспрашивать собеседника и просит повторить сказанное, прибавляет громкость телевизора или радио, становится ближе к собеседнику, чтобы лучше слышать, непроизвольно повышает голос во время разговора.
Также при этом может возникать чувство заложенности в ушах, в некоторых случаях появляются шум и звон в ушах, головокружение и нарушение равновесия.
При появлении любых из названных симптомов необходимо обратиться к врачу-оториноларингологу и пройти обследование.
Существует множество причин, способных спровоцировать тугоухость.
Только специалист способен точно определить, что именно привело к тугоухости, и назначить корректное лечение.
Основной совет для профилактики возникновения тугоухости – по возможности избегать шума. Не рекомендуется долго находиться в шумных помещениях, громко слушать музыку в наушниках. На работе, сопровождающейся громким шумом, необходимо обязательно использовать беруши.
Также следует не пренебрегать профилактическими обследованиями и периодически проверять слух.