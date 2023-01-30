Ухудшение слуха — причины, лечение и что делать

Это касается не только пожилых.

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Из-за чего ухудшается слух? Разбираемся с врачом.

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Ирина Лашкина, врач-оториноларинголог-отохирург ФНКЦ ФМБА России: Тугоухость – это устойчивое снижение способности человека воспринимать звуки. В зависимости от того, в какой части уха локализовано повреждение, выделяют кондуктивную тугоухость (вызывается нарушением, возникающим в звукопроводящей части уха), нейросенсорную (при данном типе поражается звукопринимающая часть уха, то есть внутреннее ухо) и смешанную форму.

Кроме того, существует как врождённая, так и приобретённая тугоухость. Патология может возникнуть в любом возрасте, однако приблизительно в 80% случаев диагностируется приобретённое нарушение восприятия звуков окружающего мира. При этом чаще всего обнаруживают у пожилых людей.

Главным клиническим проявлением тугоухости является снижение слуха. Человек начинает регулярно переспрашивать собеседника и просит повторить сказанное, прибавляет громкость телевизора или радио, становится ближе к собеседнику, чтобы лучше слышать, непроизвольно повышает голос во время разговора.

Также при этом может возникать чувство заложенности в ушах, в некоторых случаях появляются шум и звон в ушах, головокружение и нарушение равновесия.

При появлении любых из названных симптомов необходимо обратиться к врачу-оториноларингологу и пройти обследование.

Существует множество причин, способных спровоцировать тугоухость.

Серная пробка – скопление в слуховом проходе излишнего количества серы, которая препятствует нормальному прохождению звуковых волн. Эта причина считается самой распространённой. Отиты (воспалительные заболевания различных отделов уха) также способны вызвать нарушение слуха. Острые инфекционные заболевания (ОРВИ, грипп, тонзиллит, менингит и другие). Длительный приём некоторых лекарственных средств, например, определённых видов антибиотиков. Повреждения уха. Травмы черепа. Атеросклероз (хроническое очаговое поражение артерий, сосудистая патология). Отосклероз (очаговое поражение костной капсулы лабиринта внутреннего уха).

Только специалист способен точно определить, что именно привело к тугоухости, и назначить корректное лечение.

Основной совет для профилактики возникновения тугоухости – по возможности избегать шума. Не рекомендуется долго находиться в шумных помещениях, громко слушать музыку в наушниках. На работе, сопровождающейся громким шумом, необходимо обязательно использовать беруши.