Врач рассказала, когда стоит начинать закаливание

«То есть закаливание — это процесс формирования соответствующих вегетативных условных рефлексов. Закаливание помогает избежать многих болезней, продлить жизнь, ведь закалённый человек не болеет или болеет очень редко и легко. Особенно велика роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Но необходимо помнить, что закаливание должно приносить бодрость и радость. При появлении симптомов недомогания необходимо прекратить закаливание и обратиться к врачу», — заключила врач.