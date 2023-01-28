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1 час назад

Врач рассказала, когда стоит начинать закаливание

RT на русском

Врач-терапевт «Инвитро-Урал» Марина Константинова рассказала в беседе с RT, когда стоит начинать закаляться, как делать это правильно, а также какие ошибки в процессе закаливания допускают чаще всего.

Врач рассказала, когда стоит начинать закаливание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Считается, что закаливание помогает укрепить иммунитет и люди, устойчивые к низким температурам, реже болеют.

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«Лучше и безопаснее начинать закаливание летом либо поздней весной — после спада заболеваемости ОРВИ», — пояснила эксперт.

По её словам, закаливание можно начинать в любом возрасте, главное — делать это правильно и постепенно.

«Организм должен адаптироваться к перепадам температур. Изначально процедуры должны быть короткими — от нескольких секунд — с постепенным увеличением по времени. Противопоказания к закаливанию: ОРВИ, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания мочеполовой системы, стадия обострения хронических заболеваний, аллергия на холод», — предупредила специалист.

Как добавила терапевт, существует много методик закаливания, но все они базируются на двух основных принципах: постепенность и регулярность.

«Вылив на себя сразу ведро холодной воды, вы рискуете заболеть или вызвать обострение хронических заболеваний и нанесёте своему организму только вред. Начинать закаливание лучше с воздушных процедур. Чаще проветривать комнату, постепенно снижая температуру до +17...+19 °С, при этом одежда должна быть максимально лёгкой», — посоветовала врач.

Затем, объяснила Константинова, подключите умывание холодной водой — +20...+22 °С.

«Обливание тоже нужно делать правильно: температуру воды необходимо снижать на 1—2 °С каждые 5—7 дней. Первые две недели обливайте только кисти и ступни, затем постепенно подключайте колени и локти, а уже потом всё тело», — подчеркнула она.

Собеседница RT добавила, что закаливание — это процесс выработки ответной реакции организма на меняющиеся условия окружающей среды: холод, тепло, ветер, солнце, барометрическое давление.

«То есть закаливание — это процесс формирования соответствующих вегетативных условных рефлексов. Закаливание помогает избежать многих болезней, продлить жизнь, ведь закалённый человек не болеет или болеет очень редко и легко. Особенно велика роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Но необходимо помнить, что закаливание должно приносить бодрость и радость. При появлении симптомов недомогания необходимо прекратить закаливание и обратиться к врачу», — заключила врач.

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