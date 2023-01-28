Что вызывает проблемы при мочеиспускании

Вообще, любой дискомфорт, который возникает в процессе опорожнения мочевого пузыря, — боль, жжение, зуд, давление — называют дизурия. Возникает она, как правило, из-за инфекции, но далеко не всегда. Врач-уролог Станислав Сосновский назвал наиболее частые причины.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Дизурия чаще всего встречается у женщин ввиду особенностей анатомии. Причём у дам иногда воспаление переходит на уретру с половых органов, поэтому уролог должен обязательно направить пациентку с такими жалобами провериться сначала у гинеколога. У мужчин такая деликатная проблема возникает чаще всего в преклонном возрасте. В их случае нужно исключить острую инфекцию и онкологию.

Одна из самых частых причин боли и жжения при мочеиспускании, особенно у женщин, — цистит. При воспалении мочевого пузыря часто хочется в туалет. Иногда в моче может быть кровь.

Ещё одна частая причина неприятных ощущений при походе в туалет у мужчин — простатит. Помимо трудностей при мочеиспускании, воспаление предстательной железы сопровождают ночные позывы в туалет, сильное жжение полового органа, лихорадка.

Частые позывы к мочеиспусканию случаются при орхоэпидидимите — воспалении яичка и его придатка. Оно сопровождается отёком яичка, выделениями из уретры, а иногда ещё и тошнотой и лихорадкой.

При уретрите к зуду и боли при походах в туалет добавляются выделения — из уретры у мужчин и из влагалища у женщин. Причина — инфекция, которая поражает мочеиспускательный канал.

Если к выделениям из влагалища у женщин добавляется покраснение полового органа, возможно, это вульвовагинит. Частые выделения из шейки матки — признак цервицита, подхватить который можно при незащищённом сексе.