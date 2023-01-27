Моржевание: полезно ли это на самом деле

О том, опасно ли закаливание и моржевание, "Рамблеру" рассказала врач-пульмонолог Эльвира Бородулина.
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По словам специалиста, на самом деле, моржевание — зимнее плавание в воде температурой ниже + 15 градусов, а вовсе не в ледяной проруби, как мы привыкли в России.
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Моржевание — это один из способов закаливания, и в принципе закаливание известно нам с глубокой древности как одно из средств повышения защитных сил организма.
До сих пор мы не можем однозначно оценить пользу от подобных процедур. С одной стороны, одни авторы считают, что занятия закаливанием, моржеванием на самом деле благоприятно влияют на организм, на эмоциональную сферу. Из-за этого улучшается настроение, повышается работоспособность и выносливость организма. Есть данные о том, что улучшается работа иммунной системы.
С другой стороны, по словам врача, есть позиция, что такое закаливание может оказывать отрицательное влияние на организм, приводя к функциональному истощению адаптационных механизмов, в том числе иммунной системы.
Самое главное то, что мне хочется сказать как врачу, что закаливание - это процесс очень постепенный, длительный, который вообще должен проводиться на протяжении многих лет. Когда человек подходит к этому осознанно, начиная с самых небольших температур и усиливает свои занятия, постепенно переходя к все более холодной температуре. То есть закаливание это не купание в прорубе на крещение.
Врач объяснила, что купание при крещении к закаливанию не имеет отношения. Это, напротив, нагрузка для организма. И если человек резко вдруг решил раз в год это сделать, то скорее это принесет вред, чем пользу.
Если же он занимается закаливанием много лет или, например, даже с раннего детства, то на самом деле пользы здесь будет гораздо больше
Главное подходить к этому осознанно, с контролем, с физическими нагрузками одновременными, и тогда будет обязательно положительный результат.