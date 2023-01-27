Моржевание: полезно ли это на самом деле

Самое главное то, что мне хочется сказать как врачу, что закаливание - это процесс очень постепенный, длительный, который вообще должен проводиться на протяжении многих лет. Когда человек подходит к этому осознанно, начиная с самых небольших температур и усиливает свои занятия, постепенно переходя к все более холодной температуре. То есть закаливание это не купание в прорубе на крещение.



Бородулина Эльвира Вячеславовна К.м.н, врач-пульмонолог, терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г Пенза