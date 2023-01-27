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2 часа назад

Медики: диспансеризация поможет выявить рак на ранней стадии

СОВА

Раннее выявление злокачественных раковых клеток поможет начать своевременное лечение и избежать беды. Кроме этого, обследование направлено на нахождение хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

Медики: диспансеризация поможет выявить рак на ранней стадии
Фото: СОВАСОВА

В министерстве здравоохранения Самарской области уточнили, что в прошедшем году найдено 1 492 случая злокачественных новообразований, причем 74 % из них выявлены на ранних стадиях. Чаще всего это рак кожи и молочной железы.

Диспансеризация граждан от 18 до 39 лет проводится один раз в 3 года. Людям старше 40 лет - ежегодно.

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