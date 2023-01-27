Врач назвала важнейший продукт для сердца

Регулярное употребление орехов на 30-50 процентов снижает риск развития сердечных приступов и уменьшает риск летального исхода от болезней сердца. Продукт является важнейшим для здоровья этого органа, пишет диетолог Лиза Афинская в своем Telegram-канале со ссылкой на серьезные исследования.

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"Также орехи помогают снизить риск диабета второго типа и возникновения камней в желчном пузыре", - отмечает специалист, указывая на работы медиков.

По словам врача, орехи особенно полезны для сердца благодаря ценным жирам в составе, способствующим снижению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышению "хорошего" (ЛПВП).

"Аминокислота аргинин в орехах важна для выработки оксида азота, который помогает расслабить сосуды и облегчить кровоток, при этом снижает вероятность образования тромбов", - отметила диетолог.

Кроме того, содержащиеся в орехах витамины Е, В9, калий, клетчатка и другие фитонутриенты также способствуют здоровью сердца.

Как и с употреблением других полезных продуктов с орехами важно соблюдать дозировку. "Старайтесь съедать одну горсть или 30 граммов в день", - посоветовала врач, добавив, что оптимально оставить орехи на перекус или добавить их к основным приемам пищи, например, в кашу, йогурт, салаты, соусы.