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3 часа назад

Можно ли пить кофе перед сдачей крови

Клео.Ру

Многие уже давнео привыкли просыпаться с чашечкой кофе. Это стало настоящим ритуалом. Проснуться и выпить кофе. Ведь кофе и бодрит и помогает окончательно проснуться организму. Но как быть, когда нужно идти в больницу? Можно ли выпить кофе перед сдачей крови или все-такие не стоит? Давайте разбираться.

Можно ли пить кофе перед сдачей крови
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Ответ довольно простой и однозначный. Пить кофе перед сдачей крови не рекомендуется, так как кофе содержит кофеин, повышающий уровень глюкозы в крови. Также кофеин снижает уровень альдостерона и норадреналина. Все это может запросто привести к неточным результатам исследований анализа и соответственно искажению диагноза.

Поэтому если вы хотите, чтобы ваши анализы были максимально точные - то лучше отказаться от приема кофе перед походом на анализы. Лучше всего сходить в больницу - сделать все анализы, а уже потом спокойно насладиться любимым напитком.

Основные анализы крови, перед которыми не стоит пить кофе

Перед следующими анализами крови употреблять кофе не рекомендуется:
  • Анализ на содержание липидов;
  • Анализ на уровень сахара;
  • Анализ на холестерин;
  • Анализ функции печени;
  • Анализ на уровень кальция;
  • Анализ на уровень магния;
  • Анализ на уровень мочевины;
  • Анализ на уровень альфа-амилазы;
  • Анализ крови на вирусы;
  • Анализ на уровень фосфора.

Если сказать другими словами, то практически любой анализ крови может быть в итоге неточным, если перед ним употребить даже чашечку кофе.

Выводы

Как бы это банально не звучало, но кофе может испортить ваши анализы крови. Поэтому с утра лучше воздержаться от кофе. Лучше немного потерпеть, сделать все дела, а уже потом выпить кофе.

ЗОЖ,
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