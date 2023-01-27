Можно ли пить кофе перед сдачей крови

Многие уже давнео привыкли просыпаться с чашечкой кофе. Это стало настоящим ритуалом. Проснуться и выпить кофе. Ведь кофе и бодрит и помогает окончательно проснуться организму. Но как быть, когда нужно идти в больницу? Можно ли выпить кофе перед сдачей крови или все-такие не стоит? Давайте разбираться.

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Ответ довольно простой и однозначный. Пить кофе перед сдачей крови не рекомендуется, так как кофе содержит кофеин, повышающий уровень глюкозы в крови. Также кофеин снижает уровень альдостерона и норадреналина. Все это может запросто привести к неточным результатам исследований анализа и соответственно искажению диагноза.

Поэтому если вы хотите, чтобы ваши анализы были максимально точные - то лучше отказаться от приема кофе перед походом на анализы. Лучше всего сходить в больницу - сделать все анализы, а уже потом спокойно насладиться любимым напитком.

Основные анализы крови, перед которыми не стоит пить кофе

Анализ на содержание липидов;

Анализ на уровень сахара;

Анализ на холестерин;

Анализ функции печени;

Анализ на уровень кальция;

Анализ на уровень магния;

Анализ на уровень мочевины;

Анализ на уровень альфа-амилазы;

Анализ крови на вирусы;

Анализ на уровень фосфора. Перед следующими анализами крови употреблять кофе не рекомендуется:

Если сказать другими словами, то практически любой анализ крови может быть в итоге неточным, если перед ним употребить даже чашечку кофе.

Выводы