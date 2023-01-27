Педиатр: для укрепления организма хорошо подходят водные процедуры

"Не менее полезно ходить босиком: летом — по траве или гальке, а зимой — по квартире. Однако при этом важно не забывать о прививках: своевременно проходить вакцинацию, в том числе от гриппа, а также от пневмококка и гемофильной палочки", — добавила Шафеева.