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3 часа назад

Педиатр: для укрепления организма хорошо подходят водные процедуры

Реальное время

Закаливание — лучшее средство укрепления организма. При этом оно должно быть постепенным, отметила врач-педиатр Юлия Шафеева в разговоре с "Известиями Мордовии".

Педиатр: для укрепления организма хорошо подходят водные процедуры
Фото: Реальное времяРеальное время

"Закаливание — не быстрый процесс, оно должно начинаться с правильного настроя на здоровый образ жизни, с соблюдения режима дня, с регулярного проветривания помещений. Для укрепления организма хорошо подходят водные процедуры: умывание прохладной водой, контрастный душ, обтирания влажным полотенцем", — подчеркнула она.

По словам специалиста, постепенно снижать температуру воды — самое важное в вопросе закаливания. Самой эффективной процедурой для детей является плавание.

"Не менее полезно ходить босиком: летом — по траве или гальке, а зимой — по квартире. Однако при этом важно не забывать о прививках: своевременно проходить вакцинацию, в том числе от гриппа, а также от пневмококка и гемофильной палочки", — добавила Шафеева.

Особенно необходимо укреплять организм в холодные времена года. Согласно опросу ВЦИОМ, каждый третий россиянин осенью и зимой переболел простудой.

ЗОЖ,ВЦИОМ,
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