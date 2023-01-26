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2 часа назад

«Уши пухнут»: нарколог рассказал, как ощущается отказ от курения

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Первые несколько дней после отказа от никотина курильщики могут испытывать целый ряд неприятных симптомов. Об этом заявил врач-нарколог Алексей Казанцев в интервью «ФедералПресс».

«Уши пухнут»: нарколог рассказал, как ощущается отказ от курения
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Да, будет определенная «ломка», как говорят наши пациенты, «уши пухнут». Проявляется это в виде раздражительности, неусидчивости, нарушений сна. Но это уходит в течение небольшого времени – от нескольких дней до нескольких недель», – рассказал медик.

По словам Алексея Казанцева, тяга к никотину может сохраняться до восьми месяцев.

«Это пиковый период, затем тяга ослабляется», – пояснил специалист.

Собеседник «ФедералПресс» сообщил, что ритуал курения следует заменять другими ритуалами.

«Сделать это бывает непросто, но если есть установка на отказ от курения, если есть желание перестать кашлять по утрам и улучшить состояние своего здоровья – нужно прекращать курить в одночасье», – призвал врач.

ЗОЖ,Алексей Казанцев,
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