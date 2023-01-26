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31 минуту назад

Что произойдет со здоровьем, если тренироваться час в неделю

Ferra.ruиещё 1

Занятия спортом могут принести пользу здоровью даже в небольших количествах. И вот что происходит с вашим тело, когда вы уделяете физической активности всего один час в неделю.

Что произойдет со здоровьем, если тренироваться час в неделю
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Перед тем как после 60 лет начинать заниматься спортом, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Тренер Мэтт Моррис объяснил, что в этом возрасте происходит с вашим телом, если вы тренируетесь один раз в неделю.

С возрастом человек теряет энергию, силу и массу мышц. Кроме того, мышцы в целом становятся не такими гибкими, как раньше.

Тем не менее если вы станете уделять спорту всего 1 час в неделю после 60 лет, то получите множество преимуществ для здоровья. Например, повышение силы и общего качества жизни, улучшение способности балансировать, приятный заряд энергии, улучшение мышления, предотвращение потери костной массы.

Кроме того, согласно одному научному исследованию, благодаря 1 часу физической активности в неделю можно избежать в будущем депрессии. Помимо этого, вы сможете сжечь калории.

Лучше всего после 60 лет обратить внимание на силовые тренировки. Также полезными будут йога и пилатес.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,Мэтт Моррис,
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