Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от чеснока

— Я советую есть не более одного зубчика чеснока в сыром виде в день. Тем не менее некоторым людям стоит вообще отказаться от данного продукта. Например, тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Эфирные масла оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки кишечника и могут вызвать обострение.