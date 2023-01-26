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2 часа назад

Россиянам рассказали, стоит ли беспокоиться из-за хруста в шее

Секрет Фирмы

Если хрустит шея, мы обычно не обращаем на это внимания. Хотя в некоторых случаях стоило бы. Кандидат медицинских наук, руководитель «Клиники доктора Шишонина» Александр Шишонин рассказал, в каких случаях хруст шеи может быть плохим симптомом. Если щелчки в позвонках сопровождаются другими тревожными признаками, то стоит обратиться к врачу.

Россиянам рассказали, стоит ли беспокоиться из-за хруста в шее
Фото: МослентаМослента

Специалист объяснил, что отростки смежных позвонков образуют мелкие суставы, которые обеспечивают позвоночнику необходимую подвижность при поворотах, сгибаниях и разгибаниях, а также ограничивают нагрузку на позвоночный столб, ограждая его от излишних движений.

Если эти суставы заблокированы, например, спазмом мелких мышц, которые их держат, а человек быстро поворачивает голову, то они резко разблокируются. В этот момент и раздаётся щелчок.

«То есть ничего у вас не ломается, ничего плохого не происходит с вашей шеей. Просто такая физиологическая особенность, в общем-то, даже полезная: хрустит — значит, что-то где-то разблокировалось», — рассказал доктор.

Если же хруст в шее сопровождается недомоганием, расстройством сна, головной болью, головокружением или скачками давления, то это уже тревожный симптом.

«При этом сама шея ещё может не болеть, но позвонки немного сместились, немного поджали сосуды, поэтому и начинают проявляться симптомы, которые человек обычно не связывает с проблемами в шее. Например, болит голова, ухудшается самочувствие при смене погоды», — отметил Шишонин.

Это происходит из-за того, что нарушается приток крови. Позднее, при развитии остеохондроза, происходит сбой в работе нервов и появляется хроническая боль в шее.

«В этом и заключается коварство остеохондроза. Человек лечит симптомы — головную боль, головокружение и так далее, а надо в этот момент направить силы на выявление и лечение причины — дегенеративно-дистрофических изменений в шейном отделе позвоночника», — предупредил врач.

Ранее россиянам рассказали, что надо делать, если голова болит чаще четырёх раз в месяц.

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