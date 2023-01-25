Насколько долго может прожить здоровый человек сегодня

Всё ещё не утихают споры по поводу того, сколько лет максимум способен прожить абсолютно здоровый человек. Первые предположения делались учёными ещё в XVIII веке.

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По мнению Жоржа-Луи Леклерка (графа де Бюффон), здоровый человек теоретически способен прожить максимум 100 лет. Но это предположение сделано было в XVIII веке. С тех пор благодаря медицине этот возраст увеличился.

Так, в 1995 году жительница Франции Жанна Кальман отметила своё 120-летие в 1995 году. А умерла она в 122 года.

Учёные при этом говорят, что продолжительность жизни человека как вида не ограничена только биологией. В 2016 году в журнале Nature генетики заявили, что с 1990-х годов продолжительность жизни человека не увеличилась. Они также сделали вывод, что естественный предел жизни человека - это примерно 115 лет.

Согласно ещё одной теории, если взять 12 человек, которым 110 лет, то шесть из них доживут до 111 лет, трое - до 112 лет. При этом чем больше подобных долгожителей, тем больше шансов у некоторых из них дожить до рекордного возраста.