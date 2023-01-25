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1 час назад

Насколько долго может прожить здоровый человек сегодня

Ferra.ru

Всё ещё не утихают споры по поводу того, сколько лет максимум способен прожить абсолютно здоровый человек. Первые предположения делались учёными ещё в XVIII веке.

Насколько долго может прожить здоровый человек сегодня
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По мнению Жоржа-Луи Леклерка (графа де Бюффон), здоровый человек теоретически способен прожить максимум 100 лет. Но это предположение сделано было в XVIII веке. С тех пор благодаря медицине этот возраст увеличился.

Так, в 1995 году жительница Франции Жанна Кальман отметила своё 120-летие в 1995 году. А умерла она в 122 года.

Учёные при этом говорят, что продолжительность жизни человека как вида не ограничена только биологией. В 2016 году в журнале Nature генетики заявили, что с 1990-х годов продолжительность жизни человека не увеличилась. Они также сделали вывод, что естественный предел жизни человека - это примерно 115 лет.

Согласно ещё одной теории, если взять 12 человек, которым 110 лет, то шесть из них доживут до 111 лет, трое - до 112 лет. При этом чем больше подобных долгожителей, тем больше шансов у некоторых из них дожить до рекордного возраста.

Но проверить это предположение точно пока невозможно. Связано это с тем, что на сегодняшний день долгожителей в принципе очень мало.

ЗОЖ,Жанна Кальман,
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