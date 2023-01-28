Какие витамины принимать в конце зимы

В зимний период на прилавках меньше вкусных овощей и фруктов, питание становится менее разнообразным. Возникает риск гиповитаминоза. "Рамблер" вместе с эндокринологом Ксенией Власовой рассказывает, как поддерживать баланс необходимых организму веществ и какие витамины принимать в конце холодного времени года.
Комплекса витаминов, который был бы необходим каждому человеку регулярно и дополнительно к полезным веществам, которые он получает из пищи, нет. Продукты, по словам Ксении Власовой, содержат достаточно много необходимых для здоровья компонентов.
Эксперт подчеркивает, что в таких ситуациях стоит обращаться к врачу за консультацией, прежде чем начинать принимать витамины. Доктор подскажет, действительно ли вам нужны препараты и если нужны, то какие именно.
Ксения Власова также рекомендует употреблять молочные продукты, морепродукты, нежирное мясо, рыбу, яйца и орехи.