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1 час назад

Какие витамины принимать в конце зимы

Мира Маркина
Власова Ксения Андреевнаэксперт

В зимний период на прилавках меньше вкусных овощей и фруктов, питание становится менее разнообразным. Возникает риск гиповитаминоза. "Рамблер" вместе с эндокринологом Ксенией Власовой рассказывает, как поддерживать баланс необходимых организму веществ и какие витамины принимать в конце холодного времени года.

Какие витамины принимать в конце зимы
Фото: PxherePxhere

Комплекса витаминов, который был бы необходим каждому человеку регулярно и дополнительно к полезным веществам, которые он получает из пищи, нет. Продукты, по словам Ксении Власовой, содержат достаточно много необходимых для здоровья компонентов.

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Лучший путь достичь необходимого количества питательных веществ — разнообразное питание. Однако бывают ситуации, когда действительно чаще требуется дополнительно принимать препаратов: беременность, хронические заболевания, возраст старше 60 лет.
Власова Ксения Андреевна
Власова Ксения АндреевнаВрач-эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Санкт-Петербург

Эксперт подчеркивает, что в таких ситуациях стоит обращаться к врачу за консультацией, прежде чем начинать принимать витамины. Доктор подскажет, действительно ли вам нужны препараты и если нужны, то какие именно.

На самом деле в зимнее время также можно достичь разнообразного питания. для этого нужно выбирать овощи и фрукты разных цветов, помнить о бобовых — фасоли, горохе, чечевице. Полезны будут также замороженные овощи и фрукты, зерновые продукты, особенно цельное зерно.
Власова Ксения Андреевна
Власова Ксения АндреевнаВрач-эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Санкт-Петербург

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Ксения Власова также рекомендует употреблять молочные продукты, морепродукты, нежирное мясо, рыбу, яйца и орехи.

ЗОЖ,Ксения Власова,
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