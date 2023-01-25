Почему нельзя восполнять дефицит витамина D в солярии

Известно, что жители регионов с длинными пасмурными зимами чаще испытывают дефицит витамина D: солнца зимой мало, а для выработки в организме этого витамина необходимо ультрафиолетовое излучение. Многие считают, что дефицит солнца может компенсировать поход в солярий, но врач предупреждает об ошибочности этого мнения.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Дерматолог-онколог, косметолог Наталия Гайдаш отметила, что даже незначительный избыток ультрафиолета может нанести вред здоровью. Восполнять нехватку витамина D в солярии нельзя, – подчеркнула она в интервью радио «Спутник».

Любые ультрафиолетовые лучи спектров A и B, даже «отредактированные», вредны для кожи. Использовать ультрафиолет допустимо только в природных, регулируемых рамках: он безвреден в утренние часы при коротком, дозированном воздействии.

Россияне имеют первый, второй, максимум третий фототип, поэтому принудительное облучение кожи ультрафиолетом чревато опасными последствиями, в числе которых плоскоклеточный, базальноклеточный рак или меланома.

Искусственный загар может привести и к кератозу: он проявляется появлением коричневых или цвета кофе с молоком пятен, которые в последствии темнеют, увеличиваются, становятся шероховатыми, «украшая» кожу некрасивыми тёмными бляшками.

Можно столкнуться и с таким явлением как солнечное лентиго: коричневые пятна, возникающие чаще всего на лице. Эти пятна небезопасны: бывает, что под видом лентиго скрывается лентиго-меланома – онкологическая патология.