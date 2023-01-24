Четыре причины, почему плавание полезно для здоровья

Если вы хотите поддерживать себя в форме, но не любите тренажёрные залы, то попробуйте походить на плавание. У этого вида деятельности множество преимуществ для здоровья.

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Итак, почему вы должны плавать вместо походов в спортзал?

Кардиотренировки

Если вы станете плавать всего несколько раз в неделю, то сможете улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и снизите риск развития болезней сердца, а также смерти от любой причины. Причём улучшения видны даже у тех, кто уже страдает сердечными заболеваниями, скованностью артерий.

Развитие определённых типов силы

Научные исследования демонстрируют, что люди, которые регулярно плавают, имеют более сильные дыхательные мышцы. Поэтому плавать рекомендуют тем, у кого есть хронические респираторные болезни. Кроме того, водные упражнения вроде аквааэробики хорошо подходят для реабилитации, делают мышцы бедра более сильными, улучшают силу хвата у людей с остеоартритом.

Меньшая нагрузка на суставы

Поэтому плавание особенно полезно для тех, кто выздоравливает после болезни или травмы, для пожилых, для беременных, для людей с избыточным весом.

Улучшение психического здоровья