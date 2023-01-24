ВОЗ призвала исключить из продуктов питания трансжиры

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала полностью отказаться от использования трансжиров в продуктах питания.

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Как уточнили в ВОЗ, эти вещества угрожают примерно 5 млрд человек, увеличивая риск сердечных заболеваний и преждевременной смерти.

ВОЗ в 2018 году рекомендовала исключить применение трансжиров в пищевой промышленности в течение пяти лет. За это время 43 страны внедрили передовую политику по борьбе с трансжирами, защитив от их воздействия около 2,8 млн человек. Однако искоренить такие добавки полностью не удалось.

По данным ООН, трансжиры обычно входят в состав готовых продуктов, выпечки, кулинарных масел и спредов. От их воздействия ежегодно во всем мире преждевременно умирает до 500 тыс. человек из-за ишемической болезни сердца.

«Трансжиры не несут никакой пользы и представляют огромный риск для здоровья, который влечет за собой гигантские расходы для систем здравоохранения», — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

В настоящее время девять из 16 стран с самой высокой оценочной долей смертей от ишемической болезни сердца в связи с потреблением трансжиров не имеют специальной политики по борьбе с данными добавками. Речь идет об Австралии, Азербайджане, Бутане, Эквадоре, Египте, Иране, Непале, Пакистане и Южной Корее.