Врач оценила эффективность солей для ванн с магнием

Магний является одним из основных микроэлементов, обеспечивающих функционирование организма человека. Однако современные люди все чаще сталкиваются с его дефицитом. Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, эндокринолог Ирина Скорогудаева в комментарии для «Слово и Дело» рассказала, можно ли восполнить нехватку магния с помощью специальных солей для ванн.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Переоценить важность магния сложно. С его помощью осуществляются более 700 биохимических реакций различного характера. Между тем, благодаря современным методам ведения сельского хозяйства, его содержание в продуктах снижается. Фрукты и овощи попросту срывают до того, как они успели созреть и вобрать в себя все микроэлементы и витамины.

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При этом магний крайне необходим, особенно пожилым людям. Он является антагонистом кальция, который организму также важен, но его переизбыток ведет к перевозбуждению клеток. А магний блокирует поступление кальция и снижает интенсивность сокращения гладкой мускулатуры. Поэтому магний применяется и при спазмах и судорогах.

Восполнить его дефицит проще всего с помощью специальных препаратов, которые в изобилии представлены на полках аптек. Некоторые любители предпочитают использовать для этой цели соли для ванн с магнием. Однако, как объяснила Ирина Скорогудаева, такой метод существенно менее эффективен.

«Говорить о том, что магний из соли даст эффект на организм в целом — несколько сомнительно. Наша кожа не пропускает микроэлементы в глубокие слои в большом количестве. Если бы это было не так, то любой поход в ванну или купание в море заканчивался бы для нас переизбытком микроэлементов. Поэтому применение наружно не может восполнить то, что необходимо внутри», — подчеркнула эндокринолог.

При этом бесполезными подобные водные процедуры назвать нельзя. Однако проводятся они не ради конкретно магния. Обыкновенно речь идет о морской соли с богатым минеральным составом, включающим также натрий, йод и прочие микроэлементы.

«Соляные ванны в целом тоже полезны. Конечно, организм не получит через кожу дозу магния, которая ему нужна. Но для самой кожи — это полезно. Главное — не валяться в солевой ванной все время. Это может нарушить нормальные биохимические реакции», — пояснила эксперт.

Учитывая успокаивающее влияние магния на мускулатуру, существует мнение, будто соляные ванны с магнием стоит устраивать детям перед сном. Как отмечает Ирина Скорогудаева, нет принципиальной разницы, в какое время суток вводить в организм магний. Но если речь идет о нормализации сна детей, то начинать стоит не с соли, а с анализов, которые покажут точную картину.