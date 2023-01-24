Врачи рассказали, как выявить расстройство пищевого поведения

Если вы постоянно следите за весом или объедаетесь до тяжести в желудке, то, возможно, у вас расстройство пищевого поведения (РПП). По каким симптомам определить заболевание, рассказали врачи в Telegram -каналеЦентр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области.

«РПП — это расстройство, для которого характерны нарушения в приёме пищи, нездоровое отношение к еде, чрезмерная озабоченность весом и внешностью», — говорится в публикации.

На пищевое поведение обычно влияют не только традиции и мода, но даже религия и советы врачей. Причины носят психологический характер. Например, подростки часто не могут принять, как изменяется их тело, у них бывают завышенные требования к себе. Травмирующие события, отсутствие или избыток внимания со стороны родителей, неумение распознавать собственные эмоции также можно отнести к причинам РПП.