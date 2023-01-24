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5 минут назад

Врачи рассказали, как выявить расстройство пищевого поведения

Клопс.Ru

Если вы постоянно следите за весом или объедаетесь до тяжести в желудке, то, возможно, у вас расстройство пищевого поведения (РПП). По каким симптомам определить заболевание, рассказали врачи в Telegram-каналеЦентр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области.

Врачи рассказали, как выявить расстройство пищевого поведения
Фото: UnsplashUnsplash

«РПП — это расстройство, для которого характерны нарушения в приёме пищи, нездоровое отношение к еде, чрезмерная озабоченность весом и внешностью», — говорится в публикации.

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Среди основных проблем с питанием врачи перечисляют чрезмерные ограничения, эмоциональное переедание и ожирение.

На пищевое поведение обычно влияют не только традиции и мода, но даже религия и советы врачей. Причины носят психологический характер. Например, подростки часто не могут принять, как изменяется их тело, у них бывают завышенные требования к себе. Травмирующие события, отсутствие или избыток внимания со стороны родителей, неумение распознавать собственные эмоции также можно отнести к причинам РПП.

Выявить такое расстройство можно самостоятельно. Если вам подходит хотя бы один из пунктов, вероятно, вы столкнулись с заболеванием:
  • вы постоянно голодаете, сидите на жёстких диетах, занимаетесь тренировками до изнеможения;
  • ваш вес и так ниже нормы, но вы продолжаете худеть;
  • вы постоянно встаёте на весы, а прибавка в несколько граммов — это уже трагедия;
  • вас посещают навязчивые мысли о диетах, калориях, еде;
  • за съеденное вы наказываете себя, потому что испытываете чувство вины;
  • у вас есть навязчивый страх снова поправиться;
  • вы стыдитесь есть на людях;
  • вы прячете продукты, едите втайне;
  • вес постоянно меняется из-за диет и срывов;
  • вы постоянно испытываете голод и не чувствуете насыщения;
  • после еды вы очищаете желудок с помощью рвоты или таблеток;
  • за короткий промежуток времени вы можете бесконтрольно съесть огромное количество еды;
  • часто во время приёма пищи вы останавливаетесь, только когда чувствуете сильную тяжесть или боль в желудке;
  • вы врёте окружающим о том, сколько едите;
  • вы испытываете страх и избегаете встреч, так как там может быть вредная еда и др.;
  • у вас есть определённые ритуалы: планируете свой срыв или переедание, сортируете пищу по цветам, едите стоя, не употребляете что-то, если не знаете, сколько там калорий;своё тело вы воспринимаете искажённо: презираете себя за полноту и думаете, что похудение избавит от проблем.

«РПП — это болезнь. Если вы заметили у себя её признаки, не игнорируйте посещение специалиста. В зависимости от тяжести расстройства и его последствий вам может понадобиться медицинское наблюдение, корректировка питания, психотерапия, консультации терапевта, невролога, гастроэнтеролога или других врачей», — добавляют эксперты.

Иногда стресс может затянуться настолько, что выливается в психосоматические расстройства, например, проблемы с ЖКТ или постоянные мигрени.

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