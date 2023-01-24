Эндокринолог назвала продукт с мощным антираковым свойством

"Еще брокколи содержит углеводы, которые мы должны потреблять, и при этом довольно медленно повышает уровень инсулина. То есть брокколи можно запросто добавлять в рацион, съедая достаточно внушительное количество: 300–400 граммов за прием пищи. И при этом не бояться, что произойдет высокий всплеск инсулина", – заключила диетолог.