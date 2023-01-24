Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
33 минуты назад

Эндокринолог назвала продукт с мощным антираковым свойством

Москва24

Регулярное употребление брокколи помогает в профилактике онкологии и улучшает работу кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Эндокринолог назвала продукт с мощным антираковым свойством
Фото: М24М24

"В брокколи есть вещества, которые сами по себе являются достаточно мощными антиоксидантами, что очень важно в профилактике онкологических заболеваний. Так что этот продукт является достаточно мощным онкопротектором", – отметила эксперт.

Брокколи влияет и на общее состояние клеток. Этот продукт защищает клетки и продлевает их активную жизнь без мутаций.

Наталья Лазуренко – врач-диетолог, эндокринолог

Также в этом овоще присутствует достаточное количество необходимой для хорошей работы желудочно-кишечного тракта клетчатки. Она помогает выводить из организма токсины и благотворно воздействует на микробиом кишечника, уточнила Лазуренко.

"Еще брокколи содержит углеводы, которые мы должны потреблять, и при этом довольно медленно повышает уровень инсулина. То есть брокколи можно запросто добавлять в рацион, съедая достаточно внушительное количество: 300–400 граммов за прием пищи. И при этом не бояться, что произойдет высокий всплеск инсулина", – заключила диетолог.

Ранее специалисты из австралийского Университета Эдит Коэн провели исследование и выяснили, что у пожилых женщин риск переломов снижается при приеме 100 микрограммов витамина K1. Последний присутствует в зеленых овощах и фруктах, например в брокколи и шпинате. Кроме того, этот витамин содержится в авокадо, киви и черносливе.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители