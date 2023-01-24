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1 час назад

Не прививка: в Роспотребнадзоре подробно рассказали о пробе Манту

СОВА

По словам специалистов, проба Манту - инструмент диагностики, который нужен для раннего выявления туберкулёзной инфекции.

Не прививка: в Роспотребнадзоре подробно рассказали о пробе Манту
Фото: СОВАСОВА

Так, проба определяет реакцию иммунной системы человека на наличие возбудителя - Mycobacterium tuberculosis, МБТ. Обычно в руку ребенка подкожно вводится туберкулин, который состоит из сложной смеси антигенов МБТ.

В Роспотребнадзоре развенчали некоторые заблуждения, связанные с этой процедурой:

- введение препарата не приводит к активации иммунитета и образованию защитных антител к МБТ;

- проба Манту не является прививкой и не может защитить от туберкулёза в будущем;

- введение туберкулина не может вызвать развитие заболевания, так как препарат не содержит ни живых, ни мёртвых возбудителей туберкулёза.

Отмечается, что туберкулинодиагностика проводится вакцинированным против туберкулёза детям с 12-месячного возраста и до 18 лет 1 раз в год. Однако не вакцинированным детям пробу Манту должны проводить 2 раза в год.

Специалисты объяснили, что после введения туберкулина только на 3-й день определяется размер образовавшегося кожного уплотнения (папулы). Ее нормы различны для детей разного возраста. Кроме того, учитывается вакцинация или ревакцинация против туберкулёза и сроки её проведения.

Так, в России новорождённых вакцинируют на 3-7-й день жизни вакциной БЦЖ (БЦЖ-М). Оказалось, что туберкулёз протекает особенно тяжело именно в раннем возрасте. При этом он представляет для малышей смертельную опасность. Далее с 6-7 лет детям проводят ревакцинацию БЦЖ.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что ранняя диагностика позволяет начать лечение своевременно, избежать осложнений и предотвратить дальнейшее распространение туберкулёзной инфекции.

А о том, что такое гепатит А, а также о его главных симптомах мы писали ранее.

ЗОЖ,Роспотребнадзор,
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