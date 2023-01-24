Нарколог предупредил о последствиях «сухого закона»

Несколько раз в России вводили «сухой закон» — полный запрет на продажу алкоголя. Так было во время Первой мировой войны при императоре Николае II, запрещал алкоголь и генсек СССР Михаил Горбачёв в 80-х годах. Оба эти раза закончились весьма плачевными для страны последствиями. Но врач-нарколог Клиники доктора Исаева Даниил Петров считает, что есть и позитивный эффект от таких ограничений.