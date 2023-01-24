Нарколог предупредил о последствиях «сухого закона»

Несколько раз в России вводили «сухой закон» — полный запрет на продажу алкоголя. Так было во время Первой мировой войны при императоре Николае II, запрещал алкоголь и генсек СССР Михаил Горбачёв в 80-х годах. Оба эти раза закончились весьма плачевными для страны последствиями. Но врач-нарколог Клиники доктора Исаева Даниил Петров считает, что есть и позитивный эффект от таких ограничений.
«Если говорить о негативных сторонах, то опыт США 1920-х годов и СССР 1980-х, когда был принят "сухой закон", показывает всплеск криминализации бизнеса по производству алкоголя и рост смертности по причине отравления некачественным алкоголем», — указал он.
Также он предположил, что может вырасти количество наркоманов и токсикоманов. Ведь зависимость у людей в любом случае останется, просто поменяются вещества.
«В случае, если регулировать негативные последствия, то положительные могут сильно повысить уровень жизни людей. Возможно, с точки зрения экономики это будет плохо сказываться на государстве, в связи с отсутствием доходов от акцизов. Но с точки зрения общего здоровья населения, их трудоспособности, мы точно сможем выйти на новый уровень», — предположил врач.
Он допустил, что в случае введения «сухого закона» повысится рождаемость, увеличится продолжительность жизни, снизится бытовая преступность, уменьшится количество несчастных случаев на производстве, психиатрических пациентов. Также это может помочь повысить трудовую дисциплину, снизить смертность и увеличить доходы населения.