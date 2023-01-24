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2 часа назад

Нарколог рассказал о последствиях полного запрета алкоголя

Lenta.ru

Сухие законы всегда связывали с криминализацией производства алкоголя и ростом смертности, но такая мера имеет и позитивные последствия, считает главный врач, нарколог Клиники доктора Исаева Даниил Петров. О последствиях полного запрета спиртного он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Нарколог рассказал о последствиях полного запрета алкоголя
Фото: Лента.руЛента.ру

«Если говорить о негативных сторонах, то опыт США 1920-х годов и СССР 1980-х, когда был принят "сухой закон", показывает всплеск криминализации бизнеса по производству алкоголя и рост смертности по причине отравления некачественным алкоголем. Также можно предположить, что может возрасти количество наркоманов и токсикоманов, так как зависимость у людей в любом случае останется, просто поменяются вещества», — считает нарколог.

Вместе с тем, Петров отметил, что рекомендации об отказе от алкоголя или полный его запрет поспособствуют ряду положительных для общества и государства изменений. Повысится рождаемость, увеличится продолжительность жизни, снизится бытовая преступность, уменьшится количество несчастных случаев на производстве, психиатрических пациентов, повысится трудовая дисциплина, снизится смертность, увеличатся доходы населения.

Ранее стало известно, что власти Канады рекомендовали своим гражданам полностью отказаться от употребления алкоголя. Также сообщалось, что признаки алкоголизма замечены у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — на это указал ученый страны, заметивший, что Ким Чен Ын сильно беспокоится о своем здоровье и страдает от одиночества.

ЗОЖ,Даниил Петров,Чен Ким,
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