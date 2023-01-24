Нарколог рассказал о последствиях полного запрета алкоголя

«Если говорить о негативных сторонах, то опыт США 1920-х годов и СССР 1980-х, когда был принят "сухой закон", показывает всплеск криминализации бизнеса по производству алкоголя и рост смертности по причине отравления некачественным алкоголем. Также можно предположить, что может возрасти количество наркоманов и токсикоманов, так как зависимость у людей в любом случае останется, просто поменяются вещества», — считает нарколог.