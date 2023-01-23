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1 час назад

Эндокринолог Лебедева назвала главные ошибки худеющих

Диана Товсепова

Главными ошибками худеющих являются нарушение режима сна и питания. Об этом рассказала в своем Telegram-канале эндокринолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Эндокринолог назвала главные ошибки худеющих
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

По ее словам, при сбросе веса важно то, что вы едите и какие физические упражнения выполняете.

На практике врач убедилась, что эффективно худеют те, кто придерживается интервального голодания, ежедневно проходит 10 тысяч шагов и тренируется 4-5 раз в неделю.

По словам эндокринолога, на похудение также влияет стресс, потому как хронически повышенный кортизол мешает липолизу и разрушает мышцы.

Кроме того, мешают худеть эндокринологические проблемы, такие как гипотиреоз, гипогонадизм, гиперпролактинемия, синдром и болезнь Иценко-Кушинга, низкий уровень гормона роста.

Также в борьбе с лишними килограммами мешают нарушение пищевого поведение, дефицит витамина D, проблемы с желудочно-кишечным трактом, инфекции, анемия и системное воспаление.

Гид по диетам

Ранее мы писали о том, зачем люди пытаются похудеть перед походом в спортзал.

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