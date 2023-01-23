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1 час назад

Медики: ложиться спать нужно до 23:00

СОВА

Всем известно, что здоровый сон - залог бодрости, хорошего физического и психического здоровья. Однако не все знают главные правила сна.

Медики: ложиться спать нужно до 23:00
Фото: СОВАСОВА

Самарские медики рассказали: чтобы организм полностью восстановился, необходимо каждые сутки спать по 6-8 часов. В противном случае вам грозит разбитость, усталость и ухудшение общего здоровья. Важно также засыпать до 23:00.

Потому что именно в это время вырабатывается гормон сна - мелатонин. Именно он замедляет процессы старения, влияет на уровень гормона роста, помогает бороться со стрессом, уменьшает жировую прослойку в теле. А также обладает противораковым свойством и поддерживает иммунитет. Недостаток сна влияет и на работу мозга. Хронический недосып может привести к ухудшению памяти, раздражительности и эмоциональному выгоранию.

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