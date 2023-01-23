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1 час назад

Эндокринолог назвала лучшие продукты для хорошего настроения пожилых

Москва24

Индейка, печень трески, хурма и фейхоа являются лучшими продуктами для хорошего настроения пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Названы лучшие продукты для хорошего настроения пожилых
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

В индейке содержится много триптофана. Эта аминокислота участвует в образовании серотонина – гормона хорошего настроения, пояснила специалист.

Печень трески содержит большое количество витамина D. Это мощный катализатор всех необходимых для организма реакций. Если мы будем добавлять в рацион печень трески, то благодаря витамину D будут хорошо вырабатываться все гормоны для улучшения настроения.

Также эксперт посоветовала добавить в рацион продукты с содержанием йода – хурму и фейхоа. Дефицит этого микроэлемента есть практически у каждого человека, который не живет рядом с морем, отметила Лазуренко.

"Высокая потребность в йоде имеется абсолютно у каждой клеточки нашего организма. И если есть йододефицит, то организм не сможет выработать вообще никаких эндорфинов, ни гормонов настроения, ни, что самое главное, удержать гормоны в активном действии. Поэтому нужно употреблять продукты с йодом", – подчеркнула эндокринолог.

Это основные продукты, которые дают нам возможность чувствовать хорошие, положительные эмоции и возможность вырабатывать гормоны наслаждения, удовольствия и радости.

ЗОЖ,
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