Бани и сауны оказались опасны для мужского здоровья

У мужчин, которые любят принимать горячие ванны или частенько ходить в баню и сауну, могут начаться проблемы со здоровьем. Об этом заявил уролог-андролог, руководитель отделения «Центр мужского здоровья» сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Гусейин Садыков. По его словам, всё дело в температуре, которая нужна яичкам для функционирования.

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В мошонке, которая расположена вне мужского тела, температура на два градуса ниже — 34 градуса. А вот у любителей полежать в горячей ванне функционирование ткани яичка ухудшается, и качество спермы падает, предупредил Садыков.

«Частый и длительный прием ванн, а также регулярное посещение сауны и бани могут привести к снижению синтеза тестостерона в клетках Лейдига (гормонопродуцирующие клетки в тканях яичек). Как следствие, снижается либидо и качество оргазма, развивается эректильная дисфункция», — сказал врач.

Если пара не планирует беременность, то мужчинам лучше ходить в баню и принимать ванну не чаще двух раз в неделю. А вот при подготовке к зачатию от этого всего вообще необходимо отказаться, отметил Садыков. Перегрев яичек негативно влияет на подвижность сперматозоидов, заявил уролог.