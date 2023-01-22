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1 час назад

Эти вещества помогут укрепить ваш иммунитет

Ferra.ru

Бета-глюканы представляют собой цепочки связанных между собой молекул глюкозы. И они входят в состав ячменя, овса, дрожжей, водорослей. Также они способствуют укреплению иммунной системы человека.

Эти вещества помогут укрепить ваш иммунитет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Бета-глюканы содержатся в хлопьях и в овсяной каше. Также существует две разновидности бета-глюканов в зависимости от типа связывания. Это бета-глюканы из злаков, а также бета-глюканы из дрожжей и грибов.

Бета-глюканы из злаков приносят пользу пищеварению. После их употребления человек чувствует себя сытым, а в крови у него не повышается резко сахар. Кроме того, за счёт таких бета-глюканов можно снизить уровень холестерина в крови.

Вторая разновидность бета-глюканов - это те, что состоят из грибов и дрожжей. В основном они действуют на организм как иммуномодуляторы. Другими словами, они укрепляют иммунитет. Поэтому в зимнее время специалисты советуют принимать добавки на основе бета-глюканов этого типа.

Могут помочь бета-глюканы при сердечно-сосудистых заболеваниях, повышенном уровне холестерина. Как показывают научные исследования, каждый день нужно получать как минимум 3,6 г бета-глюканов либо других растворимых волокон для снижения риска развития болезней сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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