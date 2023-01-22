Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Самарцам рассказали, как правильно обрабатывать гаджеты от инфекций

СОВА

Мобильный телефон или планшет могут стать переносчиками бактерий, в том числе и вызывающих инфекционные заболевания. В Роспотребнадзоре рассказали, что регулярная обработка техники не повредит.

Как правильно обрабатывать гаджеты от инфекций
Фото: СОВАСОВА

По словам специалистов, смартфон нужно регулярно обрабатывать антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом, после каждого посещения публичных мест и общественного транспорта.

Кроме того, такую процедуру следует проводить вечером после окончания рабочего дня. А вот сам чехол устройства рекомендуется снимать и дезинфицировать отдельно.

"Для дезинфекции следует использовать средства, предназначенные для обработки поверхностей, учитывая рекомендации производителей гаджетов: возможность их мытья и совместимость с дезинфицирующими средствами", - уточняют в ведомстве.

Также обработку гаджетов можно проводить спиртосодержащими средствами – они обладают выраженным антимикробным действием и быстро высыхают и обезжиривают поверхности.

В Роспотребнадзоре также посоветовали соблюдать гигиену рук: тщательно мыть их с мылом на протяжении 20 секунд, а после этого насухо вытирать одноразовым полотенцем.

Тем временем студенты-медики в России обучились "бактериальной" живописи, теперь они создают уникальные картины. Необычному искусству учат на кафедре микробиологии и вирусологии Кемеровского государственного медицинского университета.

ЗОЖ,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители