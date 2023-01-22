Как правильно обрабатывать гаджеты от инфекций

Мобильный телефон или планшет могут стать переносчиками бактерий, в том числе и вызывающих инфекционные заболевания. В Роспотребнадзоре рассказали, что регулярная обработка техники не повредит.

Фото: СОВА СОВА

По словам специалистов, смартфон нужно регулярно обрабатывать антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом, после каждого посещения публичных мест и общественного транспорта.

Кроме того, такую процедуру следует проводить вечером после окончания рабочего дня. А вот сам чехол устройства рекомендуется снимать и дезинфицировать отдельно.

"Для дезинфекции следует использовать средства, предназначенные для обработки поверхностей, учитывая рекомендации производителей гаджетов: возможность их мытья и совместимость с дезинфицирующими средствами", - уточняют в ведомстве.

Также обработку гаджетов можно проводить спиртосодержащими средствами – они обладают выраженным антимикробным действием и быстро высыхают и обезжиривают поверхности.

В Роспотребнадзоре также посоветовали соблюдать гигиену рук: тщательно мыть их с мылом на протяжении 20 секунд, а после этого насухо вытирать одноразовым полотенцем.