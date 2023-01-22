Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
16 минут назад

Врач рассказала, холодную или горячую воду стоит пить натощак

Секрет Фирмыиещё 1

Все знают, что начинать день со стакана воды полезно для здоровья. Но дальше мнения расходятся. Кто-то уверен, что нужно пить только холодную воду, другие настаивают, что полезнее тёплая. Правда, как всегда, где-то посередине. По словам гастроэнтеролога Татьяны Лебедевой, температуру воды нужно выбирать в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться.

Врач рассказала, холодную или горячую воду стоит пить натощак
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Сразу стоит оговориться, что холодной считают воду температуры до 20 градусов, тёплой — до 35, а горячей — в пределах 35–42 градусов.

Одно из главных полезных свойств воды — она помогает двигательной активности пищеварительной системы. Так что людям, страдающим хроническими запорами, вода прямо-таки показана.

Она должна быть еле-еле тёплая — в районе 20–22 градусов. Тогда стимулирующий эффект для кишечника будет максимальным, отметила врач. Особенно если пить воду быстро, мелкими глотками.

А вот чем выше температура выпитой воды, тем меньше она будет стимулировать моторику кишечника. Горячая вода обладает спазмолитическим эффектом, так что процесс пищеварения она будет тормозить. Холодная вода (ниже 10 градусов) вызывает рефлекторный спазм пищеварительного тракта, что на скорости моторики тоже скажется.

Слишком холодная или слишком горячая вода будут раздражать слизистую желудка. Нельзя экспериментировать с водой экстремальных температур людям с гастритами и язвой, холециститом, панкреатитом, желчнокаменной болезнью и энтеритами, а также при проблемах с сердцем или лёгкими, сказала врач изданию «Доктор Питер».

Часто в интернете рекламируют воду с лимоном чуть ли не как эликсир вечной молодости. Правда, обычно без уточнений, всем ли полезен этот живительный коктейль. Какие плюсы, минусы и подводные камни несёт регулярное добавление в воду лимона, рассказали в Роспотребнадзоре.

ЗОЖ,Татьяна Лебедева,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители