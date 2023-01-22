Врач рассказала, холодную или горячую воду стоит пить натощак

Все знают, что начинать день со стакана воды полезно для здоровья. Но дальше мнения расходятся. Кто-то уверен, что нужно пить только холодную воду, другие настаивают, что полезнее тёплая. Правда, как всегда, где-то посередине. По словам гастроэнтеролога Татьяны Лебедевой, температуру воды нужно выбирать в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться.

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Сразу стоит оговориться, что холодной считают воду температуры до 20 градусов, тёплой — до 35, а горячей — в пределах 35–42 градусов.

Одно из главных полезных свойств воды — она помогает двигательной активности пищеварительной системы. Так что людям, страдающим хроническими запорами, вода прямо-таки показана.

Она должна быть еле-еле тёплая — в районе 20–22 градусов. Тогда стимулирующий эффект для кишечника будет максимальным, отметила врач. Особенно если пить воду быстро, мелкими глотками.

А вот чем выше температура выпитой воды, тем меньше она будет стимулировать моторику кишечника. Горячая вода обладает спазмолитическим эффектом, так что процесс пищеварения она будет тормозить. Холодная вода (ниже 10 градусов) вызывает рефлекторный спазм пищеварительного тракта, что на скорости моторики тоже скажется.

Слишком холодная или слишком горячая вода будут раздражать слизистую желудка. Нельзя экспериментировать с водой экстремальных температур людям с гастритами и язвой, холециститом, панкреатитом, желчнокаменной болезнью и энтеритами, а также при проблемах с сердцем или лёгкими, сказала врач изданию «Доктор Питер».