Названы правила, которые помогут сохранить здоровье после 30 лет

После третьего десятка здоровье начинает постепенно ухудшаться. Однако эксперты считают, что серьезных проблем можно избежать, если следовать определенным правилам.

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Медик составили список рекомендаций, как избежать снижение показателей здоровья.

В первую очередь стоит отметить правильное питание с достаточным количеством клетчатки. Исследования показали, что регулярное потребление каждых 10 граммов клетчатки снижает на 10% риск преждевременной смерти. Здоровые продукты улучшают микрофлору кишечника и борются с воспалительными процессами.

Также для сохранения здоровья важны регулярные физические упражнения. Специалисты советуют развивать гибкость и укреплять мышцы как минимум два раза в неделю.

Чтобы сберечь психическое здоровье человека, важен здоровый сон. Комфортному отдыху необходимо уделять достаточно времени.

Важно избегать малоподвижного образа жизни, сообщает Eat This, Not That. Прогулки пешком необходимо предпочесть короткой поездке на транспорте, а лестницу – лифту. Нужно учитывать, что нехватка активности повышает риск смерти на 60%.