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3 часа назад

Почему не стоит есть сыр в больших количествах: ответ диетолога

РИА "ФедералПресс"

Диетолог Марина Макиша рассказала, что сыр нельзя употреблять каждый день сверх допустимой нормы, так как это может привести к набору веса.

Почему не стоит есть сыр в больших количествах: ответ диетолога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Ежедневная доза сыра для взрослого человека – это 50 граммов. Сыр – очень полезный продукт, но его нельзя есть в больших количествах, потому что он калорийный из-за жира и соли. Это может навредить фигуре», – утверждает Марина Макиша.

Врач отметила, что сыр содержит много белка и кальция в той форме, которую организм хорошо усваивает.

Тем не менее, по словам Макиши, не каждый сыр полезен. Перед покупкой продукта стоит обратить внимание на состав: в нем не должно быть растительных жиров, так как из-за них продукт теряет эластичность и крошится.

Такой сыр, по мнению доктора, теряет все полезные свойства, пишет «НСН».

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, кому нельзя есть сыр. Врач рассказала, что продукт может способствовать развитию и поддержанию сразу двух заболеваний.

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