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31 минуту назад

Почему стоит есть квашеную капусту каждый день: ответ Мясникова

РИА "ФедералПресс"

Доктор Александр Мясников рассказал, чем полезна квашеная капуста и кому можно есть ее каждый день.

Мясников объяснил, почему стоит есть квашеную капусту каждый день
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

В квашеной капусте много витамина С, который необходим человеческому организму. В сезон простуд важно получать достаточно питательных веществ, считает врач. В квашеной капусте также есть витамин А, витамины группы В, магний и множество других микроэлементов.

Однако есть группа людей, которым надо с осторожностью относиться к употреблению этого продукта. Речь идет о гипертониках. В квашеной капусте много соли, поэтому людям с гипертонией стоит ограничить ее употребление. Всем остальным можно каждый день есть квашеную капусту. Маринованная капуста сильно отличается от квашеной, по словам доктора.

«Квашеная капуста, грубо говоря, это как пробиотик. Тот самый, который вы покупаете в аптеках, «полезные бактерии»... В маринованной капусте полезных свойств нет», – отмечает Мясников.

В продукте есть еще и одна полезная аминокислота U. Она полезна для организма и незаменима для любого человека, сообщает «Вести». Ранее «ФедералПресс» писал о том, как большое количество кофе влияет на здоровье.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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