Диетолог объяснила, почему лучше не приносить торты на работу

Приносить торты на работу в честь дня рождения на самом деле очень вредно для здоровья, заявила британский диетолог Сьюзен Джебб.

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По ее словам, употребление сладостей в офисе равноценно пассивному курению. Когда коллеги видят, как в офис приносят бесплатный торт и другие угощения, то начинают есть их просто за компанию, пишет LADBible.

«Если бы никто не приносил пирожные в офис, я бы не ела их днем, но поскольку люди приносят пирожные, я их ем», — призналась Джебб.