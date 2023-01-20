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2 часа назад

Диетолог Сьюзен Джебб объяснила, почему лучше не приносить торты на работу

Слово и Дело

Приносить торты на работу в честь дня рождения на самом деле очень вредно для здоровья, заявила британский диетолог Сьюзен Джебб.

Диетолог объяснила, почему лучше не приносить торты на работу
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По ее словам, употребление сладостей в офисе равноценно пассивному курению. Когда коллеги видят, как в офис приносят бесплатный торт и другие угощения, то начинают есть их просто за компанию, пишет LADBible.

«Если бы никто не приносил пирожные в офис, я бы не ела их днем, но поскольку люди приносят пирожные, я их ем», — призналась Джебб.

И если подобные ситуации повторяются регулярно, то у человека начинаются проблемы с питанием. В связи с этим специалист посоветовала прислушаться к данному предупреждению, если возникнет мысль принести на работу сладкое.

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