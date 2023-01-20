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3 часа назад

Врач предупредил о скрытой опасности термобелья для мужчин

Lenta.ruиещё 2

Долгое ношение термобелья приводит к перегреву половых органов мужчин, что негативно сказывается на их фертильности. Об этой скрытой опасности теплого предмета одежды предупредил доктор медицинских наук, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач предупредил о скрытой опасности термобелья для мужчин
Фото: UnsplashUnsplash

Терапевт объяснил, что термобелье — незаменимая вещь для долгого нахождения на улице в условиях минусовых температур. Однако носить его в течение длительного времени не рекомендуется, так как это не очень гигиенично и может навредить мужскому здоровью.

По мнению Воробьева, термобелье может спровоцировать перегрев половых органов — предстательной железы и яичек, что негативно сказывается на детородной функции. Во время непродолжительных прогулок по улице зимой врач рекомендовал носить обычное нижнее белье и не забывать закаляться, чтобы не заболеть.

Ранее врач-терапевт Людмила Клочко рассказала об опасности автомобильных сидений с подогревом для мужской фертильности. Перегрев сиденья может привести к перегреву яичек, что чревато бесплодием и другими проблемами со здоровьем, объяснила она.

ЗОЖ,Павел Воробьев,
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