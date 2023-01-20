Врач рассказала о вреде отказа переобуваться в офисе

По словам медика, нахождение в помещении в теплой обуви приводит к нарушению терморегуляции, вследствие чего ноги начинают потеть, что может спровоцировать заболевания кожи и ногтей. По этой причине она посоветовала хранить на работе легкую сменную пару. В то же время Жданова призвала не ходить в последней по улице в холодную погоду из-за опасности промокания и переохлаждения.