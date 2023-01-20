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43 минуты назад

Врач рассказала о вреде отказа переобуваться в офисе

Lenta.ru

Российский врач общей практики Анастасия Жданова рассказала о вреде отказа переобуваться в офисе. Соответствующий материал публикует «Доктор Питер».

Врач рассказала о вреде отказа переобуваться в офисе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам медика, нахождение в помещении в теплой обуви приводит к нарушению терморегуляции, вследствие чего ноги начинают потеть, что может спровоцировать заболевания кожи и ногтей. По этой причине она посоветовала хранить на работе легкую сменную пару. В то же время Жданова призвала не ходить в последней по улице в холодную погоду из-за опасности промокания и переохлаждения.

Кроме того, эксперт дала рекомендации по выбору зимней обуви. Предпочтительнее покупать изделия из натуральных материалов с рельефной подошвой толще одного сантиметра, изготовленной из полиуретана, резины или поливинилхлорида.

ЗОЖ,Анастасия Жданова,
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