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2 часа назад

Сомнолог посоветовал не пить сладкую газировку по вечерам, чтобы крепко спать

Daily Moscow

При проблемах со сном следует обращать внимание на подготовку, а именно, убрать физическую активность вечером, отказаться от тонизирующих напитков и сладкого. Об этом «РИАМО» рассказал врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

Сомнолог посоветовал не пить сладкую газировку по вечерам
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Ситуации, когда человек не может долго уснуть, не стоит оставлять без внимания, поскольку уже на пятую ночь появляется условный рефлекс на кровать. Человек начинает бояться наступления ночи, потому что знает, что снова не сможет уснуть и будет мучаться часами.

Специалист посоветовал обратить внимание на гигиену сна, то есть убрать физическую активность перед сном, стимулирующие и сладкие напитки.

Нужно обращать внимание на температуру в помещении, она должна быть 1-18 градусов. В жарком помещении спится хуже. Также в комнате должно быть темно.

«Из медикаментозных средств можно самостоятельно использовать мелатонин – он продается в аптеках без рецепта, можно использовать успокаивающие травы, а также препараты на основе успокаивающих трав, например, настойки и таблетки», - рассказал Максим Новиков.

ЗОЖ,Максим Новиков,
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