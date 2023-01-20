Сомнолог посоветовал не пить сладкую газировку по вечерам

При проблемах со сном следует обращать внимание на подготовку, а именно, убрать физическую активность вечером, отказаться от тонизирующих напитков и сладкого. Об этом «РИАМО» рассказал врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

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Ситуации, когда человек не может долго уснуть, не стоит оставлять без внимания, поскольку уже на пятую ночь появляется условный рефлекс на кровать. Человек начинает бояться наступления ночи, потому что знает, что снова не сможет уснуть и будет мучаться часами.

Специалист посоветовал обратить внимание на гигиену сна, то есть убрать физическую активность перед сном, стимулирующие и сладкие напитки.

Нужно обращать внимание на температуру в помещении, она должна быть 1-18 градусов. В жарком помещении спится хуже. Также в комнате должно быть темно.