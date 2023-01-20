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2 часа назад

Диетолог назвал самый полезный перекус для пожилых людей

Москва24

Кисломолочный напиток с мюсли и яблоком или овощной салат в сочетании с зерновым хлебом являются лучшим перекусом для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Назван самый полезный перекус для пожилых людей
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Самый полезный перекус для пожилых людей – это тот, который содержит кисло-молочные напитки и хлопья, например мюсли. Также в этот перекус очень хорошо съесть яблоко. Могут быть овощи, какой-то овощной салат или овощная нарезка. Грубый хлеб, зерновой хлеб, хлеб с отрубями", – пояснил эксперт.

Такой перекус содержит в себе все, что нужно организму: пищевые волокна, пробиотики, витамины и сложные углеводы, которые надолго обеспечат человека энергией.

Такое питание защищает организм от ухудшения всех возрастных болезней: атеросклероза, артериальной гипертонии, сахарного диабета, а также рака толстой и прямой кишки.

Ранее пожилым россиянам посоветовали обязательно включать в свое меню творог. Это легкоусвояемый продукт, который обладает рядом полезных свойств. В частности, он помогает в профилактике остеопороза, способствует поддержанию мышечной массы и укреплению зубной эмали. Творог или блюда из него желательно употреблять два раза в неделю.

ЗОЖ,Михаил Гинзбург,
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