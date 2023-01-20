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3 часа назад

Врач предупредил об опасности скрытых травм при падении зимой

Российская Газетаиещё 1

После потепления в ближайшие дни в Москву, Подмосковье и другие регионы снова вернутся минусовые температуры. Из-за гололеда в этот период становится больше травм. Травматологи-ортопеды даже отдельно выделяют так называемую гололедную травму.

Врач предупредил об опасности скрытых травм при падении зимой
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

О главных травмах зимнего периода, полученных при падении, "Российской газете" рассказал травматолог-ортопед, специалист в области хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии Максим Саутин:

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- В первую очередь, мы выделяем переломы рук. Самый частый и очевидный - перелом лучевой кости в типичном месте в области лучезапястного сустава.

Такие травмы часто сопровождаются довольно интенсивными болями и даже видимыми деформациями. В этих случаях пациенты очень быстро самостоятельно обращаются на прием к врачу.

Вторым по частоте является перелом лодыжек в области голеностопного сустава. Связано это с тем, что мы можем подвернуть ногу на неровной поверхности, поскользнуться. Стопа, уходя в сторону, сильно повреждает голеностопный сустав. Случаются и более тяжелые травмы - переломы других крупных костей. Здесь все зависит от силы удара, от жесткости поверхности, от анатомической области, на которую пришлось основное воздействие.

В кисти, например, бывает большое количество скрытых травм. Связаны они с повреждением мелких костей кисти, как, например, перелом ладьевидной кости.

Он характеризуется тем, что сразу после травмы возможны какие-то болевые ощущения, но достаточно быстро уходят. Буквально могут уйти на следующий день. И даже при первичном обращении этот перелом очень часто пропускается на обычном рентгенологическом исследовании из-за того, что смещение костных отломков не происходит.

При переломе ладьевидной кости далеко не всегда пальпируют эту зону при первичном обследовании, поэтому этот перелом могут пропустить. Здесь очень важно обратиться к квалифицированному специалисту. Желательно при травмах рук обратиться к кистевому хирургу.

Так или иначе, мы настоятельно рекомендуем при сохранение болевых ощущений, при каком-то нарушении функции рук, ног или иных частей тела, обязательно обратиться к специалисту.

Очень часто бывает, что скрытые повреждения требуют в том числе и хирургического лечения. Например, при травме ладьевидной кости лечение проводится в течение недели после травмы, что позволяет значительно улучшить результаты, избежать больших осложнений.

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