Чем вредны вейпы: мнение медиков

"Ароматизаторы и красители, которые делают вейпы такими привлекательными для детей и подростков, создавая ложные иллюзии об их безвредности, на самом деле крайне опасны для органов дыхания. А ещё они могут взрываться в руках и во рту. Распространённость потребления никотиносодержащей продукции растет, но она все ещё невысокая, поэтому сейчас самое время остановить победоносное шествие этих продуктов".