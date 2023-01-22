Риск развития болезней легких от вейпов выше, чем от сигарет

Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что риск развития болезней легких и бронхов от вейпов выше, чем от сигарет, сообщает ТАСС.
Врач связал это с более частым использованием вейпа в среднем, чем ежедневного курения сигарет.
«У человека [курящего вейп] нет такого выраженного кашля, сухости в горле, изменения голоса, как у курильщика. Но негатив для голосовых складок — то есть такой же онкологический риск, риск воспалительных заболеваний бронхолегочной системы — такой же на самом деле, еще выше, потому что вейпокурильщики курят активнее, чаще», — считает Зайцев.
Он назвал вейпы «ласковым убийцей», поскольку никотиновый дым от них не вызывает такого раздражения слизистой, как при курении сигарет, — что создает ложное ощущение меньшей опасности.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос о запрете продажи вейпов несовершеннолетним в России.