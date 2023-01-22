Риск развития болезней легких от вейпов выше, чем от сигарет

«У человека [курящего вейп] нет такого выраженного кашля, сухости в горле, изменения голоса, как у курильщика. Но негатив для голосовых складок — то есть такой же онкологический риск, риск воспалительных заболеваний бронхолегочной системы — такой же на самом деле, еще выше, потому что вейпокурильщики курят активнее, чаще», — считает Зайцев.