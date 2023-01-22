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2 часа назад

Врач Зайцев утверждает, что риск развития болезней легких от вейпов выше, чем от сигарет

Газета.Ruиещё 2

Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что риск развития болезней легких и бронхов от вейпов выше, чем от сигарет, сообщает ТАСС.

Риск развития болезней легких от вейпов выше, чем от сигарет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Врач связал это с более частым использованием вейпа в среднем, чем ежедневного курения сигарет.

«У человека [курящего вейп] нет такого выраженного кашля, сухости в горле, изменения голоса, как у курильщика. Но негатив для голосовых складок — то есть такой же онкологический риск, риск воспалительных заболеваний бронхолегочной системы — такой же на самом деле, еще выше, потому что вейпокурильщики курят активнее, чаще», — считает Зайцев.

Он назвал вейпы «ласковым убийцей», поскольку никотиновый дым от них не вызывает такого раздражения слизистой, как при курении сигарет, — что создает ложное ощущение меньшей опасности.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос о запрете продажи вейпов несовершеннолетним в России.

ЗОЖ,Владимир Зайцев,Вячеслав Володин,Госдума,
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