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2 часа назад

Врач перечислила тяжелые последствия курения вейпов

Lenta.ruиещё 1

Вейпы — устройства для вдыхания, в которых происходит испарение жидкости с ароматизаторами и никотином — представляют серьезную опасность, в первую очередь для детей и подростков. Курение таких электронных систем доставки никотина может привести к раннему инсульту и развитию рака, заявила детский кардиолог Химкинской больницы Ирина Пшеничникова. Тяжелые последствия курения вейпов она перечислила в беседе с News.ru.

Врач перечислила тяжелые последствия курения вейпов
Фото: Лента.руЛента.ру

Она подчеркнула, что вейпы наносят организму человека не меньший вред, чем сигареты.

«Парение способствует развитию митохондриальной дисфункции, нарушается энергетический метаболизм на клеточном уровне», — отметила врач.

По ее словам, у курящих вейпы выявляются поломки генов, отвечающих за работу иммунитета и реализацию воспалительного ответа. Пшеничникова добавила, что среди тяжелых заболеваний, к риску развития которых приводит курение вейпов, значатся некоторые виды рака, ранний инсульт, инфаркт и другие сосудистые болезни.

18 января спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов. Он утверждает, что дети школьного возраста стали все больше и больше их употреблять.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровье Сергей Леонов объяснил, что важность полного запрета вейпов в России связана с высокой смертность молодых людей именно из-за таких электронных систем доставки никотина. Кроме того, такие устройства иногда взрываются, уточнил он.

ЗОЖ,Сергей Леонов,Вячеслав Володин,Госдума,
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