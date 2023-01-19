Шесть способов оставаться здоровым без спорта

Пить воду и избегать обезвоживания. Для нормальной работы организм нуждается в воде. Благодаря ей поддерживается нужная температура тела, организм устраняет отходы, защищает ткани и суставы. Специалисты из Национальной академии наук, инженерии и медицины США советуют мужчинам в день пить примерно 15,5 чашек воды в день, женщинам - около 11,5 чашек. Не сидеть на месте. В исследовании, опубликованном в Annals of Internal Medicine, говорится, что между преждевременной смертью и длительным сидением существует связь. Также малоподвижный образ жизни может привести к старческому слабоумию, ко многим видам рака, депрессии, диабету, проблемам с сердцем, увеличению веса. Причём даже «ёрзание» может быть полезно: за день так можно сжечь до 350 килокалорий. Покупать продукты в Интернете в соответствии со сбалансированной диетой. Если вы любите перекусы, то вам, скорее всего, придётся с ними смириться. Но важно, чтобы они состояли из полезных продуктов. Кроме того, в исследовании, результаты которого опубликованы в Journal of Nutrition Education and Behavior, было обнаружено, что те, кто покупает еду в Интернете, заказывают меньше «вредной» пищи. Подниматься при каждой прогулке по лестнице. Это поможет вам делать больше шагов в день. Научное исследование, опубликованное в Harvard Health Publishing, показало, что женщины, которые проходят в среднем в день 4400 шагов, снижают вероятность смерти на 41%. Спать достаточное количество часов. Центры по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что людям 18-60 лет необходимо каждую ночь 7 и более часов сна. Недостаток сна может способствовать повышению вероятности развития хронических проблем со здоровьем, в том числе депрессии, ожирения, диабета 2 типа, болезней сердца. Избавиться от беспокойства и стресса. Представители клиники Майо отмечают, что для борьбы со стрессом нужно придерживаться правильной диеты, высыпаться, оставаться активными. Полезны в этом плане и расслабляющие техники, включая массаж, йогу, медитацию, техники глубокого дыхания.

Физические упражнения многие не любят. Но на самом деле они могут быть и не нужны при здоровом образе жизни. Вот на каких пунктах вам действительно нужно сосредоточить своё внимание.