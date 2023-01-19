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2 часа назад

Диетолог призвал правильно питаться во время простуды

РИА "ФедералПресс"

Во время простуды и гриппа у многих граждан пропадает аппетит. Диетолог Андрей Бобровский рассказал «ФедералПресс», как нужно питаться во время болезни.

Диетолог призвал правильно питаться во время простуды
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Нет универсальной диеты, которая подходила бы всем. Это может быть сбалансированная диета при отсутствии каких-либо противопоказаний. Такая диета подразумевает клетчатку, легкоусвояемые жиры, лучше в виде бульона, а также белки – легкое белое мясо, рыба», – пояснил специалист.

Также Андрей Бобровский рассказал, какие крупы лучше выбрать для питания. Главное правило – это разнообразие. Чем разнообразнее будет состав круп, тем больше человек получит разнообразных витаминов и микроэлементов.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что доктор Александр Мясников рассказал, можно ли есть на ночь. Как показало исследование, которое он привел в пример, ужин следует съедать самому.

ЗОЖ,Александр Мясников,Андрей Бобровский,
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