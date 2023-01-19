Диетолог призвал правильно питаться во время простуды

Во время простуды и гриппа у многих граждан пропадает аппетит. Диетолог Андрей Бобровский рассказал «ФедералПресс», как нужно питаться во время болезни.

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«Нет универсальной диеты, которая подходила бы всем. Это может быть сбалансированная диета при отсутствии каких-либо противопоказаний. Такая диета подразумевает клетчатку, легкоусвояемые жиры, лучше в виде бульона, а также белки – легкое белое мясо, рыба», – пояснил специалист.

Также Андрей Бобровский рассказал, какие крупы лучше выбрать для питания. Главное правило – это разнообразие. Чем разнообразнее будет состав круп, тем больше человек получит разнообразных витаминов и микроэлементов.