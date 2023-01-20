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3 часа назад

Какие упражнения помогут укрепить мышцы, даже если выполнять их по 5 минут в день

Ferra.ruиещё 1

Физиотерапевт Хелен О'Лири и персональный тренер Хелен Гонт рассказали, какие физические упражнения, которые достаточно выполнять по 5 минут в день, помогут укрепить мышечный корсет и подготовить организм к более высоким нагрузкам.

Какие упражнения помогут укрепить мышцы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам О'Лири, чтобы развивать и укреплять мышцы спины следует выполнять упражнения из положения лёжа на животе: подъём корпуса вверх из упора руками, поочерёдный подъём каждой ноги, согнутой в колене, к ягодице, и имитацию плавания кролем.

Для туловища можно выполнять упражнения на пресс из положения лёжа, скручивания, а также боковую планку. Для развития взрывной силы полезны бёрпи — чередование положений стоя, приседа и планки.

В свою очередь, тренер Гонт рассказала, что подготовить организм к серьёзным нагрузкам помогут отжимания и приседания. Она отметила, что натренировать бёдра можно, выполняя упражнения в «позе бабочки»: положение сидя, ноги соприкасаются пятками и выполняются наклоны вперёд, сидя при этом на коленях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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