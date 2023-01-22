Как недостаточное употребление воды сокращает жизнь

Потребление достаточного количества воды связано со значительно более низким риском развития хронических заболеваний и ранней смерти. Как выяснил "Рамблер", об этом говорят результаты исследования Национального института здравоохранения.
В исследовании, опубликованном в январе этого года в eBioMedicine, ученые пришли к выводу, что постоянное употребление жидкости может замедлить старение. Это также может дать больше «хороших лет» — или лет без хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца.
Чтобы выяснить, как правильная гидратация влияет на здоровье зрелых взрослых, исследователи из Национального института сердца, легких и крови (часть Национального института здравоохранения или NIH) собрали данные продолжающегося в США исследования. Они включали данные о здоровье 11 255 взрослых, которые участвовали в исследовании в конце 1980-х годов, когда они были среднего возраста.
Во-первых, исследователи NIH изучили данные о состоянии здоровья участников, когда они впервые зарегистрировались. Затем они посмотрели медицинские записи участников 25 лет спустя. В частности, они проанализировали уровень натрия в сыворотке крови. Уровень натрия увеличивается, когда человек недостаточно пьет.
Когда участники впервые зарегистрировались, у некоторых из них был повышенный уровень натрия в сыворотке крови. 25 лет спустя у этих участников с большей вероятностью разовьются хронические заболевания, включая сердечную недостаточность, деменцию, хронические заболевания легких, инсульт и диабет. Эти участники также с большей вероятностью стареют быстрее и умирают в более молодом возрасте.
Как исследователи измеряли, насколько быстро человек стареет? Они смотрели на биомаркеры или характеристики тела, которые можно измерить . Например: артериальное давление и частота сердечных сокращений/ Если у пациента повышены артериальное давление и частота сердечных сокращений, это признаки того, что она стареет быстрее, чем средний взрослый.
«Результаты показывают, что правильное увлажнение может замедлить старение и продлить жизнь без болезней», — сказала в пресс-релизе Наталья Дмитриева, доктор философии, автор исследования и исследователь Национального института здравоохранения .
Исследователи NIH не могли контролировать определенные факторы, такие как диета участников и привычки к физическим упражнениям. Таким образом, существует значительная вероятность того, что правильная гидратация была не единственной причиной, по которой некоторые участники оставались здоровыми в более позднем возрасте. Другими словами: люди, которые пьют больше воды, также могут вести более здоровый образ жизни.
Тем не менее, исследование NIH предлагает убедительные доказательства того, что правильная гидратация является ключевым компонентом здорового старения. Хорошо зарекомендовавшие себя исследования показывают, что употребление большого количества воды улучшает энергию и работу мозга, предотвращает запоры и образование камней в почках , а также поддерживает оптимальную температуру тела. Таким образом, достаточное употребление воды — отличная первая цель, если вы пытаетесь выработать здоровые привычки.