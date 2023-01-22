Как недостаточное употребление воды сокращает жизнь

Потребление достаточного количества воды связано со значительно более низким риском развития хронических заболеваний и ранней смерти. Как выяснил "Рамблер", об этом говорят результаты исследования Национального института здравоохранения.

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В исследовании, опубликованном в январе этого года в eBioMedicine, ученые пришли к выводу, что постоянное употребление жидкости может замедлить старение. Это также может дать больше «хороших лет» — или лет без хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца.

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Чтобы выяснить, как правильная гидратация влияет на здоровье зрелых взрослых, исследователи из Национального института сердца, легких и крови (часть Национального института здравоохранения или NIH) собрали данные продолжающегося в США исследования. Они включали данные о здоровье 11 255 взрослых, которые участвовали в исследовании в конце 1980-х годов, когда они были среднего возраста.

Во-первых, исследователи NIH изучили данные о состоянии здоровья участников, когда они впервые зарегистрировались. Затем они посмотрели медицинские записи участников 25 лет спустя. В частности, они проанализировали уровень натрия в сыворотке крови. Уровень натрия увеличивается, когда человек недостаточно пьет.

Что обнаружили авторы исследования

Когда участники впервые зарегистрировались, у некоторых из них был повышенный уровень натрия в сыворотке крови. 25 лет спустя у этих участников с большей вероятностью разовьются хронические заболевания, включая сердечную недостаточность, деменцию, хронические заболевания легких, инсульт и диабет. Эти участники также с большей вероятностью стареют быстрее и умирают в более молодом возрасте.

Как исследователи измеряли, насколько быстро человек стареет? Они смотрели на биомаркеры или характеристики тела, которые можно измерить . Например: артериальное давление и частота сердечных сокращений/ Если у пациента повышены артериальное давление и частота сердечных сокращений, это признаки того, что она стареет быстрее, чем средний взрослый.

«Результаты показывают, что правильное увлажнение может замедлить старение и продлить жизнь без болезней», — сказала в пресс-релизе Наталья Дмитриева, доктор философии, автор исследования и исследователь Национального института здравоохранения .

О чем следует помнить

Исследователи NIH не могли контролировать определенные факторы, такие как диета участников и привычки к физическим упражнениям. Таким образом, существует значительная вероятность того, что правильная гидратация была не единственной причиной, по которой некоторые участники оставались здоровыми в более позднем возрасте. Другими словами: люди, которые пьют больше воды, также могут вести более здоровый образ жизни.