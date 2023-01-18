Разминка перед тренировкой: упражнения, которые защитят вас от травм

Перед тем, как приступить к основной части занятия, тело нужно подготовить.

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Основная задача разминки — разогреть тело и подготовить его к предстоящей тренировке. Это очень важный элемент, которым нельзя пренебрегать, потому что эффективность занятия напрямую зависит от функциональной готовности всего организма. Хорошая и правильная разминка способна сделать тренировку эффективной, а главное – безопасной. Эта часть занятия должна длиться 10-15 минут.

Как правильно делать разминку?

После хорошей растяжки разминку лучше начинать с разминки голеностопа, а дальше перейти на лёгкий бег. Во время бега лучше выполнять упражнения примерно по 30 секунд каждое.

После такой разминки можно смело приступать к тренировкам.

Чем опасно отсутствие разминки?

Самая распространённая проблема – растяжение связок. Очень неприятный и болезненный синдром, из-за которого спортсмены надолго выпадают из тренировок.

Ещё более серьёзная проблема – это травма суставов. Если заниматься на «холодный» сустав, есть высокий риск его повредить. Опасность заключается не только в длительности восстановления, но и в том, что травмированный сустав будет напоминать о себе постоянно. Из-за неправильных нагрузок часто страдают колени, голеностоп, плечи и тазобедренный сустав.