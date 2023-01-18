Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
59 минут назад

Как справиться с бессонницей после болезней: ответ врача

РИА "ФедералПресс"

В мире больше 60 болезней сна и более сотни причин, которые могут ухудшать сам сон. Заслуженный врач РФ, президент Общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов» Роман Бузунов рассказал ФедералПресс, как справиться с бессонницей после болезней.

Как справиться с бессонницей после болезней
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Когда человек заболевает и находится дома у него резко нарушается рабочая рутина. Он начинает больше есть и спать. Чаще всего бессоницей болеют люди, которые могут спать сколько захотят и когда захотят», – отмечает врач.

По словам Бузунова, помогать одолеть бессонницу – это задача психиатров и психотерапевтов.

Однажды ученые провели исследование и собрали две группы людей. Одни болели коронавирусом, а другие нет. Ученые сравнили их процент нарушений сна.

«У переболевших 61-62 % нарушений, а у не переболевших 65 %. Т.е больше у тех, кто не болел. Потом что те, кто не болели, находились в стрессе от страха заболеть. Однако когда переболели, то бессонница прошла», – рассказал врач.

Бузунов считает самым эффективным метод лечения бессонницы – когнитивно поведенческая терапия. Нужно задать режим сна, добавить физические нагрузки и устранить кофеин, убрать информационный детокс, негативные новости. Поменять мышление.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители