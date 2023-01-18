В мире больше 60 болезней сна и более сотни причин, которые могут ухудшать сам сон. Заслуженный врач РФ, президент Общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов» Роман Бузунов рассказал ФедералПресс, как справиться с бессонницей после болезней.
«Когда человек заболевает и находится дома у него резко нарушается рабочая рутина. Он начинает больше есть и спать. Чаще всего бессоницей болеют люди, которые могут спать сколько захотят и когда захотят», – отмечает врач.
По словам Бузунова, помогать одолеть бессонницу – это задача психиатров и психотерапевтов.
Однажды ученые провели исследование и собрали две группы людей. Одни болели коронавирусом, а другие нет. Ученые сравнили их процент нарушений сна.
«У переболевших 61-62 % нарушений, а у не переболевших 65 %. Т.е больше у тех, кто не болел. Потом что те, кто не болели, находились в стрессе от страха заболеть. Однако когда переболели, то бессонница прошла», – рассказал врач.
Бузунов считает самым эффективным метод лечения бессонницы – когнитивно поведенческая терапия. Нужно задать режим сна, добавить физические нагрузки и устранить кофеин, убрать информационный детокс, негативные новости. Поменять мышление.