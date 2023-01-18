Как правильно окунаться на Крещение

Православные 19 января отмечают один из самых важнейших в церковном году праздников — Крещение. Накануне верующие по традиции окунаются в купели, вспоминая, как много веков назад в реке Иордан крестился Иисус Христос. Перед этим стоит ознакомиться с правилами безопасности при купаниях в проруби, напомнили в МЧС. Как окунаться на Крещение и нужно ли это делать, разбиралась «Парламентская газета».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Прыгать с разбега опасно

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В пресс-службе МЧС «Парламентской газете» рассказали, что в этом году для верующих подготовят более 3,3 тысячи официальных точек для купания по всей России — именно там и следует окунаться. Для сравнения — в прошлом году таких купелей было около 3 тысяч.

В службе ожидают около 1,6 миллиона людей, которые захотят окунуться в иордань, их безопасность обеспечат 11 тысяч спасателей с двумя тысячами единиц специальной техники. А рядом с купелями организуют более 2,6 тысячи пунктов обогрева.

Чтобы не увеличивать объем работы спасателям, всех желающих соблюсти традиции попросили запомнить несложные правила безопасности. Например, не употреблять алкоголь в этот вечер, а перед самим окунанием разогреть тело — сделать разминку и не находиться долго на морозе, отметили в МЧС. После завершения купания специалисты посоветовали растереться полотенцем, надеть теплую сухую одежду, выпить горячего чаю, кофе или травяного настоя.

Также в МЧС порекомендовали отказаться от купания во время обострения хронических заболеваний, беременным женщинам и детям.

Дополнительные советы служба разместила в открытом доступе на своем официальном сайте. Среди них — использование нескользкой обуви рядом с прорубью, повышенная внимательность на льду, проверка устойчивости лестницы перед спуском в воду, применение прочной толстой веревки с узлами для подстраховки людей. Кроме того, специалисты предостерегают от долгого нахождения в купели, ныряния в прорубь вперед головой, прыжков в воду и опускания на дно. Это может быть опасно для жизни и здоровья.

Можно, но осторожно

Клирик храма святителя Николая Мирликийского в Отрадном Николай Бабкин в комментарии «Парламентской газете» напомнил, что купание в проруби — это не церковный обряд, а народная традиция. Однако отменять и заменять ее не нужно, уверен он.

«Лучше всего эту традицию наполнить христианским смыслом. Что и делается, когда священники предлагают исповедоваться, причаститься в этот день в первую очередь. А уже купаться или нет, к церковной традиции отношения не имеет, поэтому это личный выбор каждого человека. Участие священников в этих мероприятиях может иметь миссионерский смысл, они в таких случаях рассказывают о празднике Крещения и просто общаются с людьми», — объяснил Бабкин.

При этом нужно соблюдать меры предосторожности и окунаться в специальных местах, которые для этого обустроены, чтобы не повторилась прошлогодняя трагедия в Ленобласти, где 41-летняя женщина на глазах своих двух детей прыгнула в самодельную прорубь на реке Оредеж, и ее мгновенно затянуло под лед и унесло быстрым течением — тело нашли только спустя девять дней. Перед купанием также стоит проконсультироваться с лечащим врачом и готовиться к погружению в купель заранее.

Бабкин рассказал, что так как люди готовятся к Крещению, многих это наводит на мысль и о необходимости духовной подготовки в первую очередь.