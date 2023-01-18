Какие процедуры вредны при простуде

Походы в баню, сауну или длительные гигиенические процедуры в ванне противопоказаны при простуде. Горячая вода, пар и высокая температура негативно влияют на процесс выздоровления – они могут либо замедлить его, либо привести к повторному заболеванию через короткий промежуток времени. Об этом предупредила врач-терапевт Елена Игнатикова.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Мыться нужно вне зависимости от того, болен человек или нет. Но при температуре баня или горячая ванна могут только навредить, потому что это лишняя нагрузка на организм», – приводит слова терапевта радио Sputnik.

Отправляться в парилку сразу после выздоровления, чтобы избавиться от токсинов, тоже не стоит. В этом случае есть риск заболеть снова из-за резких перепадов окружающей температуры, пояснила Игнатикова.